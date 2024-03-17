Мир 17 марта 2024, 02:05 «Кровавая баня». В США назвали последствия победы Байдена на выборах Трамп: США ждет «кровавая баня», если на выборах победит Байден CNP/AdMedia/globallookpress

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Бывший президент США Дональд Трамп обрисовал мрачное будущее для страны во время митинга в Огайо. Об этом сообщило издание Politico.

«Если меня не изберут, то случится „кровавая баня“ — это будет наименьшее из всего. Это будет „кровавая баня“ для страны», — заявил политик.

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До этого Трамп заявлял, что американцы проиграют третью мировую войну, если у власти в стране останется действующий президент Джо Байден, причем даже не участвуя в ней.

В феврале Трамп согласился с высказыванием российского президента Владимира Путина о предпочтительности нынешнего американского лидера для России на посту руководителя США.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать кандидатуру Трампа на выборах в этом году. По его словам, ему это мешают сделать глубокие разногласия с экс-президентом страны по ряду вопросов.

В США президента будут выбирать 5 ноября. Демократов представляет нынешний глава государства Джо Байден, а республиканцев — Трамп.