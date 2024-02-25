Мир 25 февраля 2024, 04:25 Трамп согласился со словами Путина о Байдене Трамп позитивно оценил слова Путина о предпочтительности Байдена для России РИА «Новости»

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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп согласился с высказыванием президента Владимира Путина, который заявил, что для России нынешний лидер Штатов Джо Байден предпочтительнее на посту главы США, чем любой другой кандидат. Слова претендента на пост руководителя Соединенных Штатов от Республиканской партии привела газета Independent.

«Путин объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен», — подчеркнул Трамп.

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При этом политик отметил, что хорошо ладил с российским лидером и провел много бесед с ним.

Ранее Трамп заявил, что США проиграют третью мировую войну до ее начала, если главой Штатов останется Джо Байден. Также он пригрозил оппонентам судным днем и возмездием после выборов. Экс-президент считает, что при нынешнем руководстве Америка «стала посмешищем» для всего мира.