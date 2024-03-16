16 марта 2024, 12:24
Бывший вице-президент США отказался поддержать Трампа на выборах
Бывший вице-президент США Пенс заявил, что не поддержит Трампа на выборах
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что не будет голосовать за кандидатуру Дональда Трампа на ближайших президентских выборах. Его слова привел телеканал Fox News.
«Ни для кого не является сюрпризом, что в этом году Дональда Трампа я не поддерживаю», — сказал Пенс.
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Изначально он также планировал принять участие в предвыборной гонке, однако вышел из нее. Пенс отмечал, что не может позволить себе поддержать Трампа с чистой совестью из-за слишком большой разницы во взглядах.
«Я ясно дал понять о глубоких разногласиях между мной и Трампом по ряду вопросов», — добавил политик.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию представит нынешний глава государства Джо Байден, а Республиканскую — Дональд Трамп. Оба кандидата уже получили необходимое количество мандатов для выдвижения своих кандидатур.
США
Дональд Трамп
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