Мир 16 марта 2024, 12:24 Бывший вице-президент США отказался поддержать Трампа на выборах Бывший вице-президент США Пенс заявил, что не поддержит Трампа на выборах CNP / AdMedia / Global Look Press

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Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что не будет голосовать за кандидатуру Дональда Трампа на ближайших президентских выборах. Его слова привел телеканал Fox News.

«Ни для кого не является сюрпризом, что в этом году Дональда Трампа я не поддерживаю», — сказал Пенс.

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Изначально он также планировал принять участие в предвыборной гонке, однако вышел из нее. Пенс отмечал, что не может позволить себе поддержать Трампа с чистой совестью из-за слишком большой разницы во взглядах.

«Я ясно дал понять о глубоких разногласиях между мной и Трампом по ряду вопросов», — добавил политик.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию представит нынешний глава государства Джо Байден, а Республиканскую — Дональд Трамп. Оба кандидата уже получили необходимое количество мандатов для выдвижения своих кандидатур.