Мир 16 марта 2023, 16:39 Кресты на храме Киево-Печерской лавры почернели после «богослужений» ПЦУ УПЦ заявила, что кресты храма Киево-Печерской лавры почернели после передачи ПЦУ РИА «Новости»

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Кресты на Трапезной церкви Киево-Печерской лавры почернели после того, как там начали проводить «богослужения» раскольники Православной церкви Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на наместника лавры митрополита Павла Лебедя.

Он обратился к представителям киевского режима, которые отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) церковь и главный храм лавры. Власти запустили туда раскольников и разрешили им совершать «богослужения».

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«Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной церковью. Кресты были желтыми, пока не совершилось святотатство (кража церковных святынь)», — сказал митрополит Павел.

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Почерневшие кресты говорят о том, что нужно оберегать святую соборную апостольскую церковь, пояснил он. Священство в храме передается напрямую от апостолов, а в ПЦУ такой преемственности нет. Служащие вместе с раскольниками реальные священники также переходят на сторону ПЦУ, подчеркнул митрополит.

Минкультуры Украины уже предложило монахам УПЦ перейти в раскольническую церковь. Таким образом они смогут остаться в Киево-Печерской лавре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее чудовищным.