Общество 16 марта 2023, 14:07 «Чудовищное деяние». Патриарх Кирилл — о требовании к УПЦ покинуть лавру в Киеве Патриарх Кирилл назвал чудовищным деянием требование к УПЦ покинуть лавру в Киеве РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудовищным деянием предписание киевских властей к монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру. Видеообращение предстоятеля Русской православной церкви опубликовал сайт РПЦ.

Предстоятель РПЦ отметил, что государственные власти Украины своим предписанием игнорируют закон, а также выражают неуважение к согражданам. Он добавил, что работы по поиску нарушений в деятельности монастыря велись непрозрачно, а главной их целью было изгнание монахов из лавры.

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«Вызывает сожаление, что при декларировании руководством Украины приверженности демократическим нормам и европейскому пути развития, соблюдение прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются вопиющим образом», — сказал патриарх Кирилл.

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Ранее власти Украины попросили освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта текущего года. Минкультуры Украины предложило монахам канонической УПЦ остаться в лавре, если они перейдут в раскольническую Украинскую православную церковь.

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что планы украинских властей отобрать Киево-Печерскую лавру у канонической православной церкви могут привести к крайне тяжелым последствиям.