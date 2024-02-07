Мир 07 февраля 2024, 20:01 Кремль заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Эрдогана Песков: визит президента России Владимира Путина в Турцию будет согласован РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подготовительные мероприятия, связанные с переговорами двух лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, продолжаются. Сроки будут согласованы, сообщило РИА «Новости».

«Продолжаем подготовку к встрече президентов. Сроки будут согласованы», — процитировало агентство пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Реклама

До этого сообщалось, что Путин посетит Турцию 12 февраля. Однако официальной информации об этом не было.

Ранее Песков назвал повестку переговоров Путина с Эрдоганом очень насыщенной. Он уточнил, что президенты двух стран общаются по телефону и несколько раз в год встречаются лично, обсуждая самые важные моменты в отношениях двух государств, а также региональной и мировой политики.

Турецкие власти также рассчитывают обсудить с Путиным Сирию, зерновую инициативу и ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.