Власть 02 февраля 2024, 14:16 Кремль назвал насыщенной повестку встречи Путина и Эрдогана Песков: Путин и Эрдоган обсудят торгово-экономические отношения и Украину Attila Volgyi / Global Look Press

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Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Турцию для переговоров с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом находится в стадии подготовки. Но уже сейчас можно сказать, что повестка станет очень насыщенной. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что главы двух государств регулярно общаются по телефону и несколько раз в год проводят очные встречи, на которых обсуждают самые важные моменты в отношениях двух стран, а также региональной и мировой политики.

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«Это двусторонние российско-турецкие отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Турция одна из немногих стран заняла принципиальную и настоятельную позицию в этом плане и продолжает выстраивать с нами торгово-экономическую кооперацию. <…> Региональные проблемы всегда обсуждаются и, конечно же, Украина», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Турция сегодня столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны западных стран, которые заставляют страну в ущерб собственным интересам минимизировать взаимодействие с Россией. Но Турция сохранила свой суверенитет.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что глава государства отправится с визитом в Турцию в феврале. Точной даты он не назвал, объяснив, что подготовка встречи все еще продолжается. Дипломат подчеркнул, что тема Украины обязательно войдет в повестку переговоров лидеров двух стран.

Турецкий аналитик Энгин Озер в комментарии РИА «Новости» заявил, что Эрдоган предложит Путину возобновить мирные переговоры на Украине, вернувшись к договоренностям, которых стороны достигли в Стамбуле весной 2022 года. Турция может стать посредником в этом процессе.