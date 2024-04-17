Важное 17 апреля 2024, 13:08 Кремль заявил о конструктивном диалоге и с Ираном, и с Израилем Песков: контакты России с Ираном и Израилем носят конструктивный характер Власов Сергей/Globallook Press

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Россия выстроила конструктивные рабочие отношения как с Ираном, так и с Израилем. Пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге подтвердил продолжение диалога с участниками ближневосточного конфликта, сообщили «Известия».

По его словам, Россия продолжит поддерживать контакты с Ираном, несмотря на удары по Израилю. Дмитрий Песков напомнил, что 16 апреля президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, а министр иностранных дел Сергей Лавров пообщался с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом.

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«В свою очередь мы имеем контакты и с Израилем тоже. Они также носят конструктивный характер. Наш секретарь Совбеза [Николай] Патрушев со своим израильским визави говорил накануне. Мы ведем диалог, и мы говорим о необходимости скорейшей деэскалации», — сказал он.

Дмитрий Песков подтвердил проблемы при торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Он сказал, что стороны сосредоточились на поиске вариантов хеджирования рисков.

Член парламента Ирана Хомаюн Самейя Наджафабади заявил RT, что страна имела право ответить Израилю на удар по своему консульству в Сирии. Он уверен, что бездействие могло еще больше накалить обстановку.