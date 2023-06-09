Мир 09 июня 2023, 13:28 Кремль упрекнул США за нотации в адрес Саудовской Аравии Представитель Кремля Песков заявил о независимой экономической политике Саудовской Аравии РИА «Новости»

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Саудовская Аравия — суверенное государство, которое проводит собственную экономическую политику, исходя из своих интересов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя обещания президента США Джо Байдена принять меры в ответ на решение сократить добычу нефти.

Песков подчеркнул, что диктовать свою волю независимым странам не позволено никому.

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«Саудовская Аравия — суверенное государство и очень важный игрок на международных рынках энергоносителей. Оно само может принимать решение, которое касается собственной экономики. И вряд ли кому-то, даже США, можно читать нотации и нравоучения, как быть в том или случае», — заявил Песков.

Накануне американская газета The Washington Post со ссылкой на конфиденциальный документ сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман намеревался разорвать все контакты с США в случае введения мер против сокращения цен на нефть. Так он отреагировал на осеннее обещание Байдена, который выступил с угрозами об экономических последствиях в адрес Саудовской Аравии.

Спустя восемь месяцев ни одна из угроз в жизнь не воплотилась, несмотря на продолжение сокращение добычи нефти.

На последней сессии стран ОПЕК+ участники заседания договорились о сокращении добычи нефти в 2024 году до 41,856 миллиона баррелей в сутки.