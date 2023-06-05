Деньги 05 июня 2023, 06:33 ОПЕК+ определила будущее нефтяной сделки в 2024 году ОПЕК+ объявила о продлении сделки в 2024 году и сокращении нефтедобычи на 1,4 млн баррелей РИА «Новости»

Читать 360tv в

По итогам встречи в Вене члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+ решили продолжить сокращение нефтедобычи. В 2024 году ее уменьшат еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на официальное заявление.

«Скорректировать уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 миллиона баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — постановили участники организации.

Реклама

В 2023 году страны уже договорились сократить добычу до 41,856 миллиона баррелей в сутки, то есть на два миллиона. Задачу на следующий год поставили на уровне 1,393 миллиона баррелей в сутки.

Целевой объем добычи в России согласовали в 9,828 миллиона баррелей вместо нынешних 10,478 миллиона. Нигерия сократит добычу на 362 тысячи баррелей, до 1,38 миллиона, Ангола — на 175 тысяч, до 1,28 миллиона. Для Саудовской Аравии объем останется прежним, 10,478 миллиона баррелей, а для ОАЭ квоту увеличат на 200 тысяч баррелей ежесуточно, до 3,219 миллиона.

Министерская встреча ОПЕК+ прошла в Вене, Россию представил зампред правительства Александр Новак. Сначала состоялись неформальные переговоры, участники которых обсудили дальнейшее сокращение добычи, затем открылась официальная часть.