Мир 09 июня 2023, 08:08 Высказывание Джо Байдена о нефти всерьез разозлило наследного принца Саудовской Аравии WP: наследный принц Мухаммед бен Салман пригрозил США за слова Джо Байдена о нефти РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден раскритиковал сокращение добычи нефти. Его слова разозлили наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Он пригрозил изменить подход к американо-саудовским отношениям и вынудить Белый дом понести издержки. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Американскому президенту не понравилось, что осенью 2022 года ОПЕК+ решила сократить объемы добычи нефти и ее поставок на Запад. Он пообещал пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Публично страна отреагировала на эти высказывания дипломатически, но в частных разговорах Мухаммед бен Салман пригрозил сделать то же самое — пересмотреть коренным образом американо-саудовские отношения и заставить США понести большие издержки.

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Белый дом, по информации издания, узнал об этом — либо получив сообщение напрямую, либо благодаря прослушке. Впоследствии Саудовская Аравия продолжила сокращать объемы нефти, не понеся никаких санкций со стороны Штатов.

В июне в Вене прошла встреча членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+. Они решили продолжить в 2024 году сокращать добычу нефти — до 41,856 миллиона баррелей в сутки.