Мир 15 декабря 2023, 06:45 Гайана и Венесуэла договорились о мирном решении территориального спора Гайана и Венесуэла выпустили заявление о неприменении силы в вопросе Эссекибо Unsplash

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Правительства Гайаны и Венесуэлы договорились решить территориальный спор вокруг Эссекибо в соответствии с Женевским соглашением 1966 года и без применения силы. Они выпустили совместное заявление, сообщило РИА «Новости».

Переговоры президентов Гайаны Ирфаана Али и Венесуэлы Николаса Мадуро прошли на карибском острове Сент-Винсент, в роли посредников выступило Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Они выпустили декларацию о том, что ни одна из сторон не станет применять силу. Территориальную принадлежность Эссекибо решили определить в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.

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«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из каких-либо разногласий, существующих между обоими государствами», — заявили политики.

Власти Венесуэлы провозгласили спорную территорию на границе с Гайаной своим регионом. Спор за Эссекибо площадью 160 тысяч квадратных метров к западу от одноименной реки длился больше века. В 2015 году на нем открыли нефтяные месторождения. Россия призвала решить вопрос мирным путем.