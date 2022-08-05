Кремль раскритиковал власти Эстонии за намерение избавиться от советских памятников

Решение властей Эстонии убрать до 40 советских памятников является возмутительным и не красит никакую нацию. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Это, конечно, возмутительно. Избавление памятников для тех, кто спас весь европейский континент от фашистов, была война с общей историей. Это не красит никакую нацию, включая эстонскую», — заявил он.

Участник Изборского клуба Юрий Самонкин рассказал «360», что прибалтийские республики давно взяли антироссийский курс, не понимая истинных целей специальной операции России по защите Донбасса.

Накануне глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с предложением к Евросоюзу полностью отменить выдачу шенгенских виз для российских туристов. Он подчеркнул, что Российскую Федерацию нужно изолировать от всего остального мира и существенно усилить санкционное давление.

Песков, комментируя вероятность ввода запрета на выдачу виз ЕС россиянам, сказал, что с логической точки зрения это предложение объяснить невозможно.