Эстония предложила запретить выдачу россиянам виз Евросоюза

Евросоюзу следует запретить выдачу шенгенских виз для граждан России. С таким предложением выступил глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, написал Bloomberg.

Руководитель дипведомства выразил уверенность, что Европейский союз должен отменить выдачу виз россиянам в новом пакете санкций.

«Мы должны увеличить цену за агрессию России и еще больше изолировать эту страну с помощью дополнительных поставок оружия и путем новых санкций», — заявил он.

Ранее помощник президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоры о невыдаче виз для россиян свидетельствуют о том, что у Европы больше не осталось никаких новых идей и способов воздействия в вопросе антироссийских санкций.

Представитель Кремля подчеркнул, что меры США и ЕС помешать курсу России выглядят нелепо и не поддаются никакому объяснению.

Сотрудник постоянного представительства Евросоюза в Москве опроверг информацию о запрете на выдачу шенгенских виз рядовым россиянам, писало ИА Nation-News.