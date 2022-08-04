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    04 августа 2022, 18:14

    Эстония предложила запретить выдачу россиянам виз Евросоюза

    Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил отменить выдачу виз ЕС для россиян

    Максим Зинкин

    Евросоюзу следует запретить выдачу шенгенских виз для граждан России. С таким предложением выступил глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, написал Bloomberg.

    Руководитель дипведомства выразил уверенность, что Европейский союз должен отменить выдачу виз россиянам в новом пакете санкций.

    «Мы должны увеличить цену за агрессию России и еще больше изолировать эту страну с помощью дополнительных поставок оружия и путем новых санкций», — заявил он.

    Ранее помощник президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоры о невыдаче виз для россиян свидетельствуют о том, что у Европы больше не осталось никаких новых идей и способов воздействия в вопросе антироссийских санкций.

    Представитель Кремля подчеркнул, что меры США и ЕС помешать курсу России выглядят нелепо и не поддаются никакому объяснению.

    Сотрудник постоянного представительства Евросоюза в Москве опроверг информацию о запрете на выдачу шенгенских виз рядовым россиянам, писало ИА Nation-News.