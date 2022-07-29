Прибалтика заболела русофобией. Россия найдет подходящее лекарство

Латвийские пограничники начали отсеивать россиян. Тех, кто отказывается осуждать проведение спецоперации на Украине, не впускают на территорию республики. Решение вызвало широкий общественный резонанс. Как реагировать на ущемление прав российских граждан, что делать и к чему приведет политика русофобии в Латвии — в материале «360».

О вопиющих мерах контроля сообщило издание LSM. На необычную процедуру проверки пожаловались местные жители: гражданина России, постоянно проживающего в Латвии, заставили подписать документ с осуждением российской спецоперации по защите Донбасса. Такую меру начали применять и к другим россиянам — в случае отказа людям запрещают пересекать границу.

Стоп-контроль

Информация быстро разлетелась по Латвии, и через некоторое время ее прокомментировали в службе государственной безопасности республики. В ведомстве отметили, что поддерживающие спецоперацию якобы могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

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К обсуждению ситуации подключился и МИД Латвии. Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил, что российское внешнеполитическое ведомство уже выразило протест из-за отношения к гражданам России.

«Протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории, защищая нашу безопасность и снижая риски, бессмысленно», — сухо высказался глава латвийского МИД.

Фарватер русофобской политики

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин рассказал «360», что недружественные действия со стороны руководства Латвии противоречат всеобщей международной декларации о защите прав человека и гражданина. Человека нельзя дискредитировать, если он не совершил противоправных действий, и его вину не установили в суде.

Как показывает практика отношений с прибалтийскими странами, у нас действуют двойные политические стандарты, когда Прибалтика — Латвия, Литва, Эстония — и Польша действуют в фарватере русофобской политики Юрий Самонкин эксперт.

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Самонкин напомнил, что недопустимо притеснять граждан вне зависимости от их политических, внутренних, религиозных, социальных убеждений, статуса и так далее. Эксперт подчеркнул, что Прибалтика четко движется по русофобскому курсу и не понимает целей и задач российской спецоперации на Украине. По мнению собеседника телеканала, опасный пример нарушения прав могут взять на вооружение и другие европейские государства.

Право на защиту

Ситуацию нельзя оставлять без внимания, отметил Самонкин. Он заявил, что российский МИД должен подготовить ответные санкции. Их необходимо направить против конкретных латвийских чиновников и авторов русофобских инициатив.

«В отношении гражданского общества европейских стран мы ни в коем случае не испытываем никакой ненависти, потому что они стали жертвами этой санкционной политики», — пояснил эксперт.

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Если ответные меры не подействуют, границу придется временно перекрыть, допустил он.

«Ответные меры России должны быть очень сильно зеркальными. Это наше право защищаться», — резюмировал Самонкин.

Когда наладятся отношения

По мнению Юрия Самонкина, изменить русло российско-латвийских отношений может лишь смена власти в прибалтийской республике. Для этого себя должны проявить политики, представляющие русскоязычную часть населения. В качестве положительного примера он привел Молдавию, когда президентом страны стал Игорь Додон.

Только изменение института действующей власти, изменение внешнеполитического курса может изменить российско-латвийские отношения Юрий Самонкин

Пока что в информационном поле Латвии присутствуют 70-80% русофобов и лишь 2-3% составляют здравые умы, констатировал Самонкин.

Украинское руководство обратилось к Латвии с предложением конфисковать российские золотовалютные резервы. Глава украинского Минюста Денис Малюська заявил, что изъятые средства необходимо направить в фонд компенсации за ущерб, нанесенный Украине.