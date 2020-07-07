Кремль пообещал ответные решения на антироссийские санкции Великобритании

Великобритания включила 25 россиян в список санкций в связи с «делом Магнитского». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет принимать соответствующие ответные решения.

«Будет действовать принцип взаимности и ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации», — приводит РБК слова Пескова.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Кремль может только сожалеть из-за таких недружественных шагов со стороны Великобритании.

Министерство иностранных дел Великобритании 6 июля опубликовало перечень лиц, которые попали под ограничительные меры. В список из 47 человек вошли 25 россиян. Среди граждан России были глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший замглавы МВД Алексей Аничин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь и другие.

Британский МИД считает, что эти люди имеют отношение к смерти адвоката Сергея Магнитского. Тот скончался в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина». Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, введенные санкции носят смехотворный характер и никак не могут повлиять на Россию.