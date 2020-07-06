«Смехотворный выкрик»: в Госдуме оценили новые антироссийские санкции Великобритании

Введенные Великобританией санкции носят смехотворный характер. После ухода из ЕС страна превратилась в изгоя на задворках Европы. Об этом в беседе с «360» заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Он отметил, что внесение в санкционный список главы Следственного комитета Александра Бастрыкина ни к чему не приведет. Глава силового ведомства никогда не поедет в Великобританию и точно не будет там размещать свои активы.

«Подобные выкрики из Лондона никак не могут повлиять на Российскую Федерацию. Мы большое самодостаточное государство, и подобного рода ультиматумы и угрозы для нас совершенно неприемлемы. Я бы призвал британских коллег выстраивать взаимоотношения на равноправной основе. С тем, чтобы наши взаимные национальные интересы в полной мере соблюдались», — пояснил депутат.

По его словам, введение санкций — это просто отработка британскими властями международной повестки. Внешняя политика Королевства всегда носила антироссийский характер, и поднятие темы Магнитского — это очередная попытка напомнить Москве о ее якобы допущенных нарушениях во время его пребывания в Следственном изоляторе.

На вопрос о том, будет ли комитет по международным делам настаивать на ответных мерах, депутат Морозов ответил, что со своей стороны он намерен заявить о нецелесообразности уделения внимания таким «выкрикам из Лондона».

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало список из 47 человек, против которых ввели индивидуальные санкции. Среди тех, кто попал под ограничения, оказались 25 россиян. В том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший замглавы МВД Алексей Аничин и заместитель генерального прокурора Виктор Гринь.

Также в списке оказались сотрудники ФСИН и других силовых структур, кто был причастен к делу юриста Сергея Магнитского. Попавшим под санкции россиянам запретили въезд в Великобританию. Если они держали в стране какие-то активы, то все они будут заморожены. Кроме того, фигурантам списка запретили заниматься бизнесом на территории Королевства или использовать представителей бизнес-структур Великобритании в качестве посредников.

«Поправку Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег парламент Великобритании принял еще в 2018 году. Но вступила в силу она после выхода страны из состава ЕС.