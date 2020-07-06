Великобритания ввела первые санкции против россиян после выхода из ЕС. В список попал Бастрыкин

Индивидуальные санкции Королевство ввело против 47 человек, из них 25 россиян, которые попали под ограничения по делу юриста Сергея Магнитского.

В списке указаны глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин, а также другие сотрудники ведомств, включая ФСИН.

Первым отмечен бывший заместитель начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов. По версии британцев, именно он несет ответственность за неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и допуск жестокого обращения с задержанным юристом, что стало причиной его гибели.

Под санкции попали и следователи из отдела по финансовым преступлениям, которые занимались делом Магнитского: Геннадий Карлов, Олег Сильченко, Наталья Виноградова.

Всем оказавшимся в списке людям запретили въезд в Великобританию, а их активы, если они есть в стране, будут заморожены. Кроме того, всем фигурантам списка запретили заниматься бизнесом на территории Королевства и при посредничестве граждан Великобритании. Санкции вступили в силу после публикации документа.

В Великобритании вступила в силу «поправка Магнитского» к закону об антироссийских санкциях и борьбы с отмыванием денег. Парламент принял ее еще в мае 2018 года. Она должна была вступить в силу после выхода Великобритании из ЕС.