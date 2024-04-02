Мир 02 апреля 2024, 14:00 Кремль подтвердил подготовку визита лидера Венесуэлы в Россию Песков сообщил о финальной стадии подготовки визита Мадуро в Россию Pedro Rances Mattey/dpa / Global Look Press

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Кремль занимается подготовкой визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, сейчас согласовываются сроки поездки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он подтвердил, что подготовка находится на финальной стадии. По словам Пескова, сейчас идет согласование сроков, которые подойдут лидерам обоих стран.

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«Да, он (визит — прим. ред.) готовится, действительно высокая степень подготовки визита», — указал представитель Кремля.

Ранее Венесуэлу посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД провел переговоры с Мадуро, а также с исполнительным вице-президентом Делси Родригесом и министром народной власти по иностранным делам Иваном Хилем Пинто. Лавров обсудил с ними двустороннее сотрудничество.

Советник Международной кризисной группы Мариано де Альба прокомментировал визит дипломата в латиноамериканскую страну и отметил, что Белому дому не удалось негативно повлиять на отношения России и Венесуэлы.