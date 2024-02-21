Мир 21 февраля 2024, 03:38 Визит Лаврова в Венесуэлу назвали сигналом для Запада Аналитик де Альба: попытки США ухудшить отношения РФ и Венесуэлы потерпели крах РИА «Новости»

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США, несмотря на предпринятые попытки, не удалось ухудшить отношения между Россией и Венесуэлой, что подтвердил визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в латиноамериканскую страну. Об этом в интервью CNN заявил советник Международной кризисной группы Мариано де Альба.

Эксперт отметил, что заключенные ранее соглашения о сотрудничестве между Вашингтоном и Каракасом никак не повлияли на прочность связей последнего с Москвой. Это стало особенно заметно на фоне растущего раскола между Венесуэлой и США.

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По его словам, в Штатах надеялись, что Венесуэла сократит связи с Россией. Однако визит Лаврова стал сигналом для Запада, что у Венесуэлы «есть и другие варианты» экономического сотрудничества.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Каракас поддерживают друг друга в ООН и совместно оспаривают претензии США на господство в Латинской Америке.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна в ближайшее время присоединится к БРИКС. Он отметил, что эта организация все больше укрепляется на фоне изменений, происходящих в мире.