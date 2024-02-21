21 февраля 2024, 03:38
Визит Лаврова в Венесуэлу назвали сигналом для Запада
Аналитик де Альба: попытки США ухудшить отношения РФ и Венесуэлы потерпели крах
США, несмотря на предпринятые попытки, не удалось ухудшить отношения между Россией и Венесуэлой, что подтвердил визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в латиноамериканскую страну. Об этом в интервью CNN заявил советник Международной кризисной группы Мариано де Альба.
Эксперт отметил, что заключенные ранее соглашения о сотрудничестве между Вашингтоном и Каракасом никак не повлияли на прочность связей последнего с Москвой. Это стало особенно заметно на фоне растущего раскола между Венесуэлой и США.
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По его словам, в Штатах надеялись, что Венесуэла сократит связи с Россией. Однако визит Лаврова стал сигналом для Запада, что у Венесуэлы «есть и другие варианты» экономического сотрудничества.
Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Каракас поддерживают друг друга в ООН и совместно оспаривают претензии США на господство в Латинской Америке.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна в ближайшее время присоединится к БРИКС. Он отметил, что эта организация все больше укрепляется на фоне изменений, происходящих в мире.
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