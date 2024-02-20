Власть 20 февраля 2024, 07:25 Встречу Лаврова в аэропорту Каракаса сняли на видео Представитель МИД Захарова показала прилет Лаврова в Каракас

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Венесуэлу. Российскую делегацию с почестями встретили в аэропорту Каракаса. Представитель МИД Мария Захарова показала в своем Telegram-канале первые минуты рабочего визита.

Сергей Лавров спустился по трапу. В аэропорту Каракаса его встретили официальные лица.

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В программу визита включили переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригесом и министром народной власти по иностранным делам Иваном Хилем Пинто. Пресс-служба МИД напомнила, что Венесуэла — стратегический партнер и союзник России. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество и международную повестку.

Министр посетил Венесуэлу в рамках турне по странам Латинской Америки сразу после поездки на Кубу. В Гаване он провел переговоры с президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и министром иностранных дел Бруно Родригесом.