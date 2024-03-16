Мир 16 марта 2024, 00:12 Кремль ответил на очередной выпад Байдена в сторону Путина Песков: Байдена не красит очередное оскорбление в адрес Путина РИА «Новости»

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Соединенные Штаты вряд ли смогут испытывать гордость после очередного выпада президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил Дмитрий Песков.

«Такие выражения не красят глав государств», — отметил он в разговоре с ТАСС.

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Американский лидер ранее пытался аргументировать конгрессу необходимость дальнейшей помощи Украине. В своей речи он стал оскорблять российского лидера Владимира Путина, назвав его «бандитом».

До этого Байден публично назвал Путина «сукиным сыном» и обвинил в ядерном шантаже.

Владимир Путин же положительно отозвался о Байдене, не нарушая законов дипломатии. В интервью Такеру Карлсону глава государства назвал американского коллегу профессиональным политиком.