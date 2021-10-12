Кремль ответил Японии на заявления по Курилам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлениями премьер-министра Японии Фумио Кисиды относительно Курильских островов. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что острова являются территорией Российской Федерации, сообщило РИА «Новости».

Японский премьер заявил, что на южные острова Курильской гряды распространяется суверенитет Японии.

«Не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия многократно на самых разных уровнях выражала готовность работать с Японией, в том числе и по острым вопросам, которые существуют в отношениях двух стран.

Мэр Курильского района Вадим Рокотов заявил, что жители Японии могут посетить Курильские острова в качестве туристов или бизнес-партнеров. Рокотов отметил, что территориальная целостность России закреплена в Конституции, а жители Курил единодушно поддержали соответствующие поправки.

Фумио Кисида стал премьер-министром после победы на выборах председателя правящей партии Японии.