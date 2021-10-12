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    12 октября 2021, 13:21

    Кремль ответил Японии на заявления по Курилам

    Представитель Кремля Песков: Россия не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии по Курилам

    Антон Ишбульдин

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлениями премьер-министра Японии Фумио Кисиды относительно Курильских островов. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что острова являются территорией Российской Федерации, сообщило РИА «Новости».

    Кремль ответил Японии на заявления по Курилам

    Японский премьер заявил, что на южные острова Курильской гряды распространяется суверенитет Японии.

    «Не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации», — заявил Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента отметил, что Россия многократно на самых разных уровнях выражала готовность работать с Японией, в том числе и по острым вопросам, которые существуют в отношениях двух стран.

    Мэр Курильского района Вадим Рокотов заявил, что жители Японии могут посетить Курильские острова в качестве туристов или бизнес-партнеров. Рокотов отметил, что территориальная целостность России закреплена в Конституции, а жители Курил единодушно поддержали соответствующие поправки.

    Фумио Кисида стал премьер-министром после победы на выборах председателя правящей партии Японии.