Японию возглавит Фумио Кисида. Во времена Абэ он пытался заключить мирный договор с Россией

Японское правительство возглавит Фумио Кисида. Он уже пытался заключить с Россией мирный договор на выгодных для Японии условиях. Политик стал новым председателем правящей Либерально-демократической партии, сообщил ТАСС.

Фумио Кисида одержал уверенную победу на выборах председателя партии, получив 257 из 427 голосов. Будущее первое лицо японцы определяли в двух турах: соперник Кисиды, бывший глава министерств иностранных дел и обороны страны Таро Коно, получил 170 голосов.

Пост председателя правящей партии позволит Кисиде стать новым, сотым по счету премьер-министром Японии. Ожидается, что утверждение кандидатуры нового главы правительства состоится в понедельник, 4 октября.

Прежним председателем ЛДП был Есехидэ Суга, занявший этот пост после отставки Синдзо Абэ в прошлом году. Суга ранее отказался участвовать во вновь проведенных выборах.

Фумио Кисида, занимавший пост главы МИД при Синдзо Абэ и участвовавший в переговорах, позже заявлял, что считает ошибкой занимать примирительную позицию к решению территориального спора, предметом которого Япония считает южную часть Курильских островов, написала газета «Известия».