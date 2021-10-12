Мэр Курильского района ответил на территориальные претензии премьера Японии

Жители Японии могут приехать на Курильские острова в качестве туристов или как бизнес-партнеры. Об этом заявил мэр Курильского района Вадим Рокотов в ответ на заявление нового японского премьера Фумио Кисиды о том, что суверенитет страны распространяется на Курилы.

Рокотов отметил, что такие заявления звучат постоянно и в России к ним уже привыкли. Вопрос о территориях поднимается с приходом каждого нового лидера Японии, напомнил политик в интервью РИА «Новости».

«Хочу напомнить о принятых недавно поправках к нашей Конституции, в которых говорится о недопущении отчуждения территорий. Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки», — сказал Рокотов.

Мэр Курильского района добавил, что на островах с удовольствием примут гостей, но при условии главенства законодательства РФ. Рокотов обратил внимание, что в скором времени на Итурупе будут готовы к сдаче две новые школы, здесь открываются бассейны, кинотеатры, происходят ремонт дорог и обустройство инфраструктуры.

«По-моему, все это ясно дает понять, что это наши территории», — заключил он.