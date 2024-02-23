Важное 23 февраля 2024, 12:19 Кремль не получал объяснений Армении по приостановке участия в ОДКБ Песков: Кремль не получал объяснений Армении по заморозке участия в ОДКБ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Армения не предоставила Кремлю официальных объяснений после слов премьер-министра Никола Пашиняна о приостановке участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в сложившейся ситуации важно понять детали.

Реклама

«Поэтому будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все», — сказал Песков.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил о приостановке членства страны в ОДКБ 23 февраля. По его мнению, подписавшие договор стороны якобы не выполнили его. При этом секретариат организации не получал заявления о заморозке участия Армении.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, государство приостановило участие в ОДКБ из-за давления со стороны Запада, в первую очередь — Франции. Кроме того, причиной могла стать провальная политика Пашиняна.