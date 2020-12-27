Санкции против газопровода «Северный поток — 2» — это неприкрытая рейдерская атака. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте возьмем „Газпром“, который работает вместе со своими европейскими партнерами над „Северным потоком — 2“. Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против „Северного потока — 2“. А как это еще назвать?» — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

На этой неделе руководитель кремлевской пресс-службы заявил, что во время строительства «Северного потока — 2 " могут возникнуть сложности из-за ограничений, однако проект завершат не смотря ни на что. По его словам, в завершении строительства заинтересована Европа.

Заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон объявил, что Вашингтон будет и дальше вводить ограничения против «Северного потока — 2». Это будет продолжаться, пока проект не свернут. По его словам, если стройку остановят, то российско-американские отношения улучшатся.