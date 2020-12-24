С реализацией «Северного потока — 2» могут возникнуть сложности. Однако проект Россия вместе со своими партнерами рассчитывает закончить даже с учетом наложенных США санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в завершении строительства заинтересована Европа. Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».

Песков также призвал не гадать на кофейной гуще о будущем проекта. «У нас есть свои задачи, мы их решаем», — добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщило о новом пакете санкций, который администрация Дональда Трампа планирует принять в ближайшее время. Ограничения якобы нанесут «смертельный удар» «Северному потоку — 2».

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которого будет равняться 55 миллиардам кубометров газа в год. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. США, Украина и Прибалтика выступают против строительства газопровода. Год назад в Вашингтоне ввели ограничения на его строительство.