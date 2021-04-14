Кремль назвал преждевременными разговоры о месте встречи Путина и Байдена

Пока никаких конкретных мест, где могли бы встретиться Владимир Путин и Джо Байден, нет. Все разговоры об этом преждевременны. Необходимо проанализировать реальную ситуацию и изучить шаги американской стороны. Такое заявление сделал глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Пока говорить о месте и времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе и дальнейшие конкретные действия. <…> Конкретных мест пока нет. <…> Безусловно, дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учетом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что все вопросы согласуют позже по дипломатическим каналам.

Накануне президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонного разговора встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране, чтобы «обсудить полный спектр вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство делает свою часть работы по подготовке встречи глав двух государств.