Кравчук разъяснил, как полностью прекратить огонь в Донбассе

Добиться полного прекращения военных действий в Донбассе можно с помощью переговоров, компромиссов и уступок. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Мы видим, что это надо сделать через переговоры — раз, через дискуссии — два, через компромиссы — три и через соответствующие уступки, которые могут быть допущены только в одном случае — когда это будет и с той, и с другой стороны», — сказал Кравчук в эфире Obozrevatel TV.

Ранее первый украинский президент возглавил киевскую делегацию на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. Ранее главой делегации был второй президент Украины Леонид Кучма.

Военные действия начались в Донбассе в 2014 году. Тогда на Украине произошел государственный переворот, а самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами боевых действий стали порядка 13 тысяч человек.

За эти годы соглашения о перемирии принимались неоднократно. Несмотря на это, между сторонами конфликта до сих пор продолжаются перестрелки.