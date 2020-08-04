Украина может пойти на ряд компромиссов в переговорах контактной группы по конфликту в Донбассе. В их числе создание в регионе свободной экономической зоны. Об этом рассказал полномочный представитель Киева в группе и бывший украинский президент Леонид Кравчук.

«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне в этих областях. Кстати, в 1993 году я подписал указ, будучи президентом, об установлении свободной экономической зоны в этих регионах, но потом это как-то потерялось. Но это не означает, что невозможно вернуться к этому вопросу и обсудить его», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, такая зона открывает «больше возможностей и правовых свобод» для Донбасса с правом управления «большими экономическими и социальным направлениями».

Кравчук также назвал еще один компромисс, приемлемый для Украины: это «особый статус Донбасса». При этом он отметил, что Киев не согласен с ранее предложенным вариантом статуса. «Мы можем говорить об особом статусе управления, мы можем говорить об особой организации администраций и управления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул бывший лидер Украины.

В заключение он сказал, что Киев готов пойти на все, чтобы урегулировать конфликт, но имеет при этом и свои «красные линии», среди которых территориальная целостность страны.

Ранее Кравчук выступил против «особого статуса» самопровозглашенных республик.