Зеленский понадеялся мирно закончить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду урегулировать конфликт в Донбассе «прозрачно и открыто» после встречи лидеров «нормандской четверки» в Берлине.

«Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны», — отметил он на своей странице в Facebook.

По его словам, «нормандский формат» является отправной точкой для прекращения военных действий и подчеркнул важность Минских соглашений для поиска компромиссных путей решения.

Зеленский также рассказал «за два дня проехал сто километров по линии соприкосновения» в Донбассе. По его словам, «одиннадцать дней молчания» дают шанс на установление мира в регионе.

Ранее сообщалось, что минская контактная группа по урегулированию конфликта на Украине согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня и наступательных действий. Документ начал действовать 27 июля. Режим прекращения огня устанавливается на бессрочный период до полного всеобъемлющего урегулирования статуса Донбасса.