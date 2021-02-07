Кравчук предложил зеркально отвечать на провокации в Донбассе

Он заявил, что стороны договорились действовать только дипломатическими методами. Но нельзя оставлять без внимания факты провокаций и политической лжи в свой адрес.

«На любую ложь надо отвечать правдой, фактами», — заявил он. Политик отметил, что если идет прямое нарушение, которое приводит к боестолкновениям, то нужно отвечать зеркально.

«На каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это — провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же», — подчеркнул он и призвал не ждать, пока кого-то убьют или ранят. Кравчук призвал действовать жестче, чтобы уступки не воспринимались как слабость.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о введении с 27 июля 2020 года перемирия. Стороны договорились не проводить обстрела около населенных пунктов, не запускать дроны около разделительной полосы. Приказы должны действовать до полного урегулирования конфликта. Но стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях.

Накануне в Донбассе двое украинских военных погибли, один получил ранения при подрыве неизвестного взрывного устройства. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике сообщили, что украинские военные вновь нарушили режим прекращения огня.