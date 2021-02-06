Украинские военные подорвались в Донбассе

Во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Это случилось 6 февраля в районе населенного пункта Марьинка.

От полученных ранений двое бойцов скончались, третий получил травмы, за его жизнь борются медики. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Они выясняют, каким образом подорвались военные.

Также вечером 6 февраля в ходе обстрела из стрелкового оружия рядом с Песками пострадал еще один украинский военный.

Украинские силовики заявляли о 10 нарушениях режима тишины в Донбассе с начала суток.

Ранее глава МИД Украины Арсен Аваков заявил, что в последние недели ситуация в регионе обострилась и «мирного процесса уже нет». Он также обвинил некоторые украинские СМИ в финансировании средствами, заработанными на территории самопровозглашенной ДНР. Он назвал ситуацию недопустимой.