Саакашвили предрек Украине потерю двух областей

По его словам, запрет на трансляцию ряда телеканалов, которые власти Украины обвинили в российской пропаганде, — это часть стратегии самообороны. Но в нынешней ситуации она не поможет.

«То, что стреляют, это продолжение вот этого всего. И будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать», — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что подобные действия властей приведут к тому, что Мариуполь и Херсон выйдут из состава страны. Саакашвили отметил, что Москва может использовать их в качестве поддержки для Крыма.

«Они хотят расширить свое присутствие в Украине, чтобы содержать Крым, чтобы расширить морское сообщение. Поэтому им надо контролировать Мариуполь и Херсон. И они сейчас готовят для этого основания», — подчеркнул он.

Между тем самопровозглашенная Донецкая Народная Республика сообщила о новых боевых действиях со стороны украинских военных. Как сообщило Ura.ru со ссылкой на Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня, бойцы ВСУ впервые с июля 2020 года обстреляли позиции ополченцев.

Стрельба велась в направлении поселка Старомихайловка. Для обстрела использовали снаряды 122-го калибра. Всего украинские военные произвели 16 выстрелов.

Сразу три украинских телеканала прекратили вещание по решению президента Владимира Зеленского. Он ввел в действие законопроект о санкциях против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Им запретили работать на пять лет. Также в черном списке оказался депутат Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак. Сам Зеленский объяснил свое решение тем, что там действовали «говорящие армии», работавшие против Украины.