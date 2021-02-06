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    06 февраля 2021, 18:07

    Саакашвили предрек Украине потерю двух областей

    Анатолий Минкин

    Решение президента Украины Владимира Зеленского не позволит ему решить проблему противостояния с самопровозглашенными республиками Донбасса на востоке страны. Об этом в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
    Саакашвили предрек Украине потерю двух областей

    По его словам, запрет на трансляцию ряда телеканалов, которые власти Украины обвинили в российской пропаганде, — это часть стратегии самообороны. Но в нынешней ситуации она не поможет.

    «То, что стреляют, это продолжение вот этого всего. И будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать», — заявил Саакашвили.

    Он подчеркнул, что подобные действия властей приведут к тому, что Мариуполь и Херсон выйдут из состава страны. Саакашвили отметил, что Москва может использовать их в качестве поддержки для Крыма.

    «Они хотят расширить свое присутствие в Украине, чтобы содержать Крым, чтобы расширить морское сообщение. Поэтому им надо контролировать Мариуполь и Херсон. И они сейчас готовят для этого основания», — подчеркнул он.

    Между тем самопровозглашенная Донецкая Народная Республика сообщила о новых боевых действиях со стороны украинских военных. Как сообщило Ura.ru со ссылкой на Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня, бойцы ВСУ впервые с июля 2020 года обстреляли позиции ополченцев.

    Стрельба велась в направлении поселка Старомихайловка. Для обстрела использовали снаряды 122-го калибра. Всего украинские военные произвели 16 выстрелов.

    Сразу три украинских телеканала прекратили вещание по решению президента Владимира Зеленского. Он ввел в действие законопроект о санкциях против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Им запретили работать на пять лет. Также в черном списке оказался депутат Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак. Сам Зеленский объяснил свое решение тем, что там действовали «говорящие армии», работавшие против Украины.