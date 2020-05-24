«Козырь всего континента». Экс-депутат Рады назвала Украину условием непобедимости России

Украина может сделать Россию непобедимой, несмотря на евроинтеграцию. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман, назвав Украину мостом.

В интервью NewsOne Анна Герман объяснила, что ее «Партия регионов» выступала в целом за нейтральный статус, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом.

«Мировые тренды шли совсем по другому направлению, был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину. Когда Украина с Россией, Россия непобедима», — отметила Анна Герман.

По мнению бывшего депутата, Украину оторвали от России, чтобы сделать последнюю более податливой, позволяющей вить из нее веревки.

Анна Герман заметила, что раньше уникальность Украины была в том, что она была мостом, «через который можно было безопасно идти в Россию и из России — на Запад». Это позволило Украине стать «козырем всего континента», где сосуществуют люди с разными языками, культурой и религиями.

Депутат считает, что именно такая концепция наиболее выгодна для ее страны, но это не было в интересах власти имущих.