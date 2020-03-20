Экс-депутат Рады предрек гибель Украины

Украина может стать жертвой «вируса ненависти», если не объединится и не вспомнит о христианских ценностях. Такое пессимистическое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

В эфире телеканала «112 Украина» она сказала, что регионам нужно представить больше свободы в борьбе с коронавирусом. Именно они сами знают, как на самом деле обстоят дела. При этом самым страшным вирусом Герман считает ненависть.

«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее», — отметила она.

По ее словам, украинское государство погибнет, если люди не поймут важность любви к ближнему и губительность отхода от христианских ценностей.

Экс-депутат призвала украинцев объединиться и напомнила гимн страны. Он начинается со слов «Еще не умерла Украина». По последним данным, 26 человек заболели коронавирусом на Украине, трое умерли. Об этом сообщила газета «Известия».

Ранее президент страны Владимир Зеленский рассказал, что делать украинцам, оказавшимся за границей в момент пандемии. Он также дал советы и тем, кто находится в самоизоляции в самой стране. С 17 марта Украина ввела всеобщей карантин из-за коронавируса.