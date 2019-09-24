Экс-депутат Рады указала, в чем ошибся Зеленский в отношениях с Россией

Диалог Москвы и Киева не складывается из-за допущенных Зеленским ошибок. Одной из них стало назначение на пост главы МИД страны Вадима Пристайко, с которым российская сторона разговаривать не хочет.

О неверных шагах украинского лидера рассказала в эфире телеканала «112 Украина» бывший депутат Рады трех созывов Анна Герман.

«Немного подустал»: друг Зеленского — о его президентстве Подробнее

Политик заметила, что Зеленского избрали как лидера, у которого был шанс на прямое взаимодействие с Россией. Президент, по ее словам, мог бы назначить министром иностранных дел того, с кем Москва захотела бы говорить.

«Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва», — заявила Герман.

Украинский МИД, добавила она, должен возглавлять человек, с которым «говорили бы и Запад, и Восток». Подходящими, по мнению Анны Герман, кандидатами стали бы экс-глава ведомства Константин Грищенко или бывший замминистра иностранных дел Александр Чалый.

Экс-депутат Рады подчеркнула, что команда Зеленского не выработала четкую стратегию. Сторонники украинского президента, заявила она, не представляют, по какому направлению вести страну.