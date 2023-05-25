Мир 25 мая 2023, 01:11 «Кот в мешке». Назван кандидат на место Залужного Полковник Кошкин: кандидата на место главкома ВСУ Залужного назначит Запад Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение головы, поэтому не сможет продолжать службу, сообщили СМИ. Полковник запаса, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «МК» прокомментировал эту информацию, назвав возможного кандидата на должность командира.

По его словам, между действующим главой ВСУ и президентом Украины Владимиром Зеленским были серьезные разногласия. Они касались как популярности Залужного на Западе, так и по ситуации в Артемовске.

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«Главком ВСУ говорил о целесообразности оставить город и перейти на более подготовленные позиции. Этой же точки зрения придерживались и советники в США. Но Зеленский выбрал альтернативную позицию», — пояснил эксперт.

По мнению Кошкина, Зеленский хотел бы назначить на этот пост чисто военного человека, который бы выполнял на фронте свои обязанности и беспрекословно выполнял указания Верховного главнокомандующего ВСУ.

«Но на это не пойдут западные кураторы. Им нужен человек, который стал бы в будущем политической альтернативой Зеленскому. Думаю, что, скорее всего, будет назначена фигура второго плана, удовлетворяющая запросам Запада», — сказал он.

В итоге, для общественности это будет «кот в мешке», резюмировал Кошкин.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла информацию о ранении Залужного. По ее словам, глава ВСУ продолжает исполнять свои обязанности.