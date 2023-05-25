25 мая 2023, 01:11
«Кот в мешке». Назван кандидат на место Залужного
Полковник Кошкин: кандидата на место главкома ВСУ Залужного назначит Запад
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение головы, поэтому не сможет продолжать службу, сообщили СМИ. Полковник запаса, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «МК» прокомментировал эту информацию, назвав возможного кандидата на должность командира.
По его словам, между действующим главой ВСУ и президентом Украины Владимиром Зеленским были серьезные разногласия. Они касались как популярности Залужного на Западе, так и по ситуации в Артемовске.
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«Главком ВСУ говорил о целесообразности оставить город и перейти на более подготовленные позиции. Этой же точки зрения придерживались и советники в США. Но Зеленский выбрал альтернативную позицию», — пояснил эксперт.
По мнению Кошкина, Зеленский хотел бы назначить на этот пост чисто военного человека, который бы выполнял на фронте свои обязанности и беспрекословно выполнял указания Верховного главнокомандующего ВСУ.
«Но на это не пойдут западные кураторы. Им нужен человек, который стал бы в будущем политической альтернативой Зеленскому. Думаю, что, скорее всего, будет назначена фигура второго плана, удовлетворяющая запросам Запада», — сказал он.
В итоге, для общественности это будет «кот в мешке», резюмировал Кошкин.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла информацию о ранении Залужного. По ее словам, глава ВСУ продолжает исполнять свои обязанности.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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