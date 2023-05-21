Мир 21 мая 2023, 02:26 Украина подтвердила, что главком ВСУ Залужный исполняет обязанности Замглавы Минобороны Украины Маляр: главком ВСУ Залужный исполняет свои обязанности Pixabay

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. В своем Telegram-канале она опровергла слухи об исчезновении военного.

По словам Маляр, в России якобы запустили «информационную волну» об исчезновении Валерия Залужного.

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«Главком на месте. Делает свое дело. Только что поговорили», — написала Анна Маляр.

В начале мая появилась информация о возможном ранении главкома ВСУ. На протяжении нескольких дней он не появлялся на публике, после чего данные опровергла замминистра обороны Маляр. Она рассказала, что Залужный на самом деле жив, с ним все хорошо.

Впервые после слухов о гибели Валерий Залужный публично выступил 12 мая. В интервью журналисту Дмитрию Комарову главком ВСУ рассказал о ситуации в украинской армии. Позже он обсудил положение в зоне СВО с главой Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.