Китайский медик показал свой костюм химзащиты. Видео

Врач из Китая сняла на видео, как она готовится к смене в больнице, где лежат зараженные коронавирусом. Полная экипировка отнимает 5-7 минут, но должна защитить медработников от заражения.

Начинается ролик с маски, которая закрепляется на лице двумя резинками. Она должна очень плотно прилегать к коже, чтобы зараженный бактериями воздух не попал в дыхательные пути. После маски, надевается шапочка, которая убирает волосы женщины.

Поверх этого повязывается вторая маска и надевается вторая шапочка. На ноги женщина натянула пару бахил. Затем на обычную хлопковую одежду она надела хирургический халат, который обычно используют в операционных. На руки — перчатки.

Но это лишь начало — далее идет белый костюм химзащиты, полностью закрывающий тело, кроме рук и лица. Сверху не него надевают еще одну пару перчаток и две пары бахил — одни обычные, а вторые выше колена. Специальные очки женщина не надела, но судя по фото из очага вируса в китайском Ухане, и этот защитный аксессуар медики тоже вынужденны носить.

Но даже такие драконовские меры не всегда спасают. Из Китая периодически поступают сообщения о гибели медицинских работников, заразившихся коронавирусом во время исполнения своих обязанностей.

Ранее бригада медиков показала закулисье тяжелой работы в китайском Ухане. Дни и ночи напролет ценой собственного здоровья врачи ведут борьбу со смертельной инфекцией и спасают жизни сотен пациентов. У них появляются раны на лице и заметно истощение.