Результат на лице. Рубцы, язвы и истощение, как следствие тяжелой работы врачей в Ухани

Раны на лице и явное истощение — бригада медиков показала «закулисье» тяжелой работы в китайском Ухане. Дни и ночи напролет ценой собственного здоровья врачи ведут борьбу со смертельной инфекцией и спасают жизни сотен пациентов в городе — эпицентре коронавируса 2019-nCoV. О сложной и самоотверженной работе врачей Уханя — в материале «360».

Лица в кровь

Сеть облетели фотографии, на которых изображены лица медработников больниц китайского города Ухань. Именно здесь в декабре 2019 года произошла вспышка пневмонии, вызванной смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Инфекция быстро вышла за пределы города, потом провинции, и всего за несколько недель распространилась по всему миру.

Ухань закрыли на карантин. Въезд и выезд из города были запрещены, 11 миллионов жителей оказались изолированы от внешнего мира лицом к лицу со смертельным заболеванием. Врачи городских больниц работают круглосуточно, спасая жизни инфицированных пациентов.

На снимках, которые появились в Сети, на лицах медработников можно увидеть следы и раны от медицинских масок и защитных очков, которые врачи обязаны носить постоянно, чтобы не заразиться самим, пишет Daily Mail.

Медики работают в авральном режиме. Как тяжело им приходится, показал китайский репортер, который после двух часов работы в госпитале Хуошэньшань выжимал свой защитный костюм на камеру.

По сообщениям местных СМИ, сейчас весь медперсонал в Ухане беспрерывно находится на ногах. Многие сотрудники истощены. Часто они заканчивают смену, засыпая на больничных стульях или даже прямо на полу. Просыпаясь, они снова заступают на дежурство. Бригады врачей настолько заняты, что у них практически не остается времени для того, чтобы поесть или даже сходить в туалет, пишут местные СМИ.

При этом все медики должны носить защитные костюмы с плотно закрепленными защитными масками или защитными очками для предотвращения заражения и дальнейшего распространения инфекции. Вся спецодежда очень тяжелая.

Из-за стресса, который связан с ростом числа заболевших коронавирусом, тяжелой спецодежды и плотно прилегающих масок, у многих сотрудников больницы на лице и теле появились волдыри, язвы и струпья.

На фотографиях у молодых работников видны глубокие вмятины на коже, в тех местах, где маски плотно закреплены к телу.

Коронавирус в мире

ВОЗ объявила, что количество зараженных новым коронавирусом превысило 24,6 тысячи человек. Число жертв продолжает расти. Только в китайской провинции Хубэй зафиксировано 490 летальных исходов от 2019-nCoV. Всего коронавирус унес жизни 492 человек. По последним данным, всего от смертельного вируса излечились 1016 пациентов.