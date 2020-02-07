Умер китайский врач, который сообщил о коронавирусе. Теперь это официально

Врач Ли Вэньлян умер в Китае. Он был одним из первых, кто рассказал о вспышке коронавируса в КНР. Медик скончался в ночь с 6 на 7 февраля в больнице Уханя.

Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом. Эту информацию газете South China Morning Post подтвердили в госпитале, где он работал и лечился. Еще в четверг газета Global Times написала о его смерти. Но тогда в больнице это сообщение опровергли. Там заявили, что Вэньлян жив и находится «в критическом состоянии».

Еще 30 декабря Ли пытался предупредить медиков о вспышке коронавирусе. В соцсетях он опубликовал записи, где рассказал о семи случаях коронавируса ТОРС (SARS) на рынке морепродуктов «Хуанань». Тогда врач не подозревал, что речь идет о новом типе вируса. Тем не менее его ролик разлетелся по интернету.

Первые признаки коронавируса проявились у Вэньляна 11 января. В своем блоге он написал, что у него появился кашель и поднялась температура. Последний пост он сделал в начале февраля. Он подтвердил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Коронавирус появился в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. В январе вирус 2019-nCoV распространился в Китае и дошел до других стран. По последним данным, его жертвами стали 637 человек, еще более 31 тысячи заразились. Около 1500 человек выздоровели.