Мир 23 февраля 2024, 12:43 Космический модуль США Odysseus успешно высадился на Луне НАСА: американский космический модуль Odysseus успешно высадился на Луне Spacecraft Odysseus Lands On the Moon/globallookpress

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Частный американский космический модуль Odysseus успешно высадился вблизи южного полюса Луны. Об этом в соцсети Х сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), сославшись на компанию-разработчика Intuitive Machines.

Беспилотный лунный посадочный модуль прилунился 23 февраля в 02:23 по московскому времени. На борту — приборы НАСА, которые собирают данные о среде. Работу модуля запустили в преддверии начала космической программы по высадке людей на Луну, намеченной на 2026 год.

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В конце 2023 года стало известно о планах России и Китая совместно построить Международную научную лунную станцию и осваивать Луну, а также помогать в этом другим государствам.

По данным американских ученых, Луна из-за остывающего ядра постепенно усыхает, на спутнике случаются лунотрясения, которые значительно слабее земных, но могут длиться часами. Землянам, впрочем, ничего не грозит — лишь появляется почва для новых исследований.