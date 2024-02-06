Наука 06 февраля 2024, 19:52 Словно изюм. Ученые заявили, что Луна постепенно усыхает и меняет ландшафт Ученый Эйсмонт заверил, что изменения Луны никак не повлияют на Землю Телеканал «360»

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Американские ученые рассказали, что у спутника Земли случаются лунотрясения. Большая часть сейсмической активности приходится как раз на район будущей высадки астронавтов NASA. Кроме того, Луна постепенно съеживается из-за остывающего ядра. Землянам ничего не грозит, зато есть почва для новых исследований.

Что известно о лунотрясениях

Группа ученых из США заявила, что Луна — сейсмически активное небесное тело. Правда, лунотрясения гораздо слабее земных, зато продолжительнее: они могут длиться часами. Это подтверждают аппараты, которые астронавты оставили на спутнике Земли еще полвека назад, во время миссий «Аполлонов».

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Сейсмометры с 1969 по 1977 год зафиксировали 28 мелких лунотрясений от двух до пяти баллов по шкале Рихтера. Чаще всего толчки замечены возле южного полюса Луны. Там есть постоянно затененные области, в которых, по некоторым предположениям, может быть водяной лед.

Именно потому этот район выбрали для высадки двоих астронавтов в 2027 году в рамках миссии Artemis III. Однако теперь при планировании экспедиции нужно учитывать сейсмическую активность. Тем более что на южном полюсе хотят установить важное оборудование и обустроить лунную базы для колонистов с Земли.

Экипаж «Аполлона-11» — первые люди на Луне, май 1969 года. Фото NASA / Global Look Press

Может ли Луна съеживаться

Ученые предположили, что лунные толчки происходят из-за естественного охлаждения расплавленного ядра небесного тела. По мере того как оно остывает, поверхность Луны, которая представляет собой цельную тектоническую плиту, сжимается. Именно так появились разломы.

То есть, говоря попросту, земной спутник усыхает, словно огромная космическая изюмина. Правда, происходит это довольно медленно: за последние несколько сотен миллионов лет Луна сжалась менее чем на 50 метров в диаметре. На Землю процессы никак не влияют: никаких гигантских волн или внезапных отливов, ведь сама лунная масса не меняется.

Китайский луноход Yutu-2 на обратной стороне Луны, январь 2019 года. Фото: Xinhua / Global Look Press

Похожие процессы происходят с Меркурием. А вот Земле подобное не грозит: хотя расплавленное ядро ​​тоже остывает, кора нашей планеты состоит из мозаики тектонических плит. Поэтому энергия ядра может перемещать их или высвобождаться при извержении вулканов.

Ранее международная исследовательская группа из Мюнстерского университета с помощью орбитальной камеры обнаружила на поверхности Луны валуны, покрытые пылью с особыми отражающими свойствами. Предположительно, эта лунная порода обладает уникальными свойствами магнитных аномалий.

Снимок лунной поверхности с борта «Аполлона-8», декабрь 1968 года. Фото NASA / Global Look Press

Дальнейшие исследования пройдут на Луне

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт рассказал «360», что гипотезы американских ученых будут подтверждать непосредственно на Луне.

Сейчас все устремились на Луну. Значит, там в ближайшее время постоянно будут находиться несколько исследовательских аппаратов. Тогда появится возможность более тщательно изучить эти процессы возможного сжатия естественного спутника нашей планеты. Натан Эйсмонт

Ученый подтвердил, что возможное «съеживание» Луны никак не повлияет на Землю: никто и ничего не пострадает, никаких важных или заметных изменений, которые могут повлиять на будущее планеты, не произойдет. Однако исследовать изменения лунной поверхности в рамках новой гипотезы будет интересно.

«Это все остается в поле зрения более фундаментальной науки: понимание эволюции Земли и других планет. Вот как образовалась Луна? Сейчас большинство считают, что это кусок нашей планеты, вырванный прилетевшим небесным телом после удара о Землю. В эту гипотезу предположения американцев вполне укладываются», — отметил Эйсмонт.

Rana Sajid Hussain / Keystone Press Agency / Global Look Press

Теория полой Луны

Кстати, раньше не только детский писатель Николай Носов, но и вполне заслуженные научные мужи предполагали, что Луна полая. Те самые сейсмометры американцев, регистрировавшие лунотрясения, показывали, что небесное тело «звенит, как колокол». Это позволило сделать неверные выводы о неких пустотах и полостей внутри небесного тела.

Члены Академии наук СССР Михаил Васин и Александр Щербаков в 1970 году пошли дальше и выдвинули гипотезу о том, что спутник Земли — на самом деле космический корабль, созданный неизвестными существами. Дескать, лунные кратеры слишком мелкие: метеориты явно ударялись о некий «бронированный корпус» под поверхностью.

Фантазия на тему внутреннего устройства полой Луны; поклонник теории о полой Луне Дэвид Айк / Викимедиа

Это предположение даже вызвало небольшой международный скандал, но совсем не в сфере науки: американские журналисты обвинили советских ученых в насаждении атеистических взглядов и желании подорвать христианскую веру западного общества идеей возможного контакта с инопланетным разумом.

Сегодня единственным адептом теории полой Луны остался, пожалуй, профессиональный конспиролог Дэвид Айк. Именно он подарил миру истории об инопланетянах-рептилоидах, якобы тайно управляющих человечеством со спутника Земли.