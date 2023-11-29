Наука 29 ноября 2023, 07:17 Россия и Китай вместе построят Лунную станцию РБК: кабмин РФ одобрил совместный с Китаем проект создания Лунной станции Freepik

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Россия и Китай решили вместе построить Международную научную лунную станцию, а потом вместе осваивать Луну и помогать другим странам высаживать там людей. Правительство России одобрило ратификацию двустороннего соглашения о сотрудничестве в этой сфере, написал РБК со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.

В проекте будут участвовать «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, в дальнейшем они могут привлечь международных партнеров.

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Проект будут воплощать в три этапа. Вначале миссии двух стран исследуют спутник Земли, определятся с местом размещения станции и верифицируют технологии для обеспечения высокоточной мягкой посадки. Россия будет применять посадочный космический аппарат «Луна-Глоб». Затем стороны создадут центр управления Лунной станцией и займутся вопросами доставки на нее объемных грузов, обеспечения транспортных услуг, создания коммуникаций и так далее. Перевозку товаров в рамках соглашения не будут облагать налогами и таможенными пошлинами.

Наконец, третий этап подразумевает освоение Луны, расширение функционала модулей станции и помощь международным партнерам в высадке человека на Луну.

Создание комплексов «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс-1» профинансируют в рамках космической программы России.