Косачев предупредил об ответных мерах России на заявления Байдена

Заявления президента США в адрес Владимира Путина скажутся в негативном ключе на отношениях двух держав. Вместе с этим приглашение посла РФ в США Анатолия Антонова может стать далеко не последней реакцией Москвы, если от Вашингтона не последует извинений. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации», — написал Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что считает эту меру не последней, если от Америки не последует разъяснений и извинений. Косачев напомнил, что накануне Байден в телеинтервью утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России убийцей.

Сенатор сказал, что любые ожидания примирения списаны столь хамским поведением. Он подчеркнул, что такого рода оценки недопустимы, а также раскритиковал Байдена за милитаристскую позицию страны, которая сбрасывает бомбы каждые 12 минут.

В интервью Байден заявил, что руководство РФ заплатит цену в связи с попытками вмешательства, по его мнению, Москвы в американские выборы.