Захарова рассказала, сколько продлятся консультации с российским послом в США после интервью Байдена

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что консультации с послом России в США Анатолием Антоновым не ограничены временем. Дипломат был вызван в Москву после интервью Джо Байдена.

«Консультации пройдут не только в Министерстве иностранных дел, но и в различных ведомствах. Сколько потребуется на это времени? Ровно столько, сколько займут сами консультации», — сказала официальный представитель МИД России в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Антонов был вызван в Москву на консультации для анализа перспектив отношений с Вашингтоном. В МИД РФ заявили, что Россия заинтересована в сохранении совместной работы с США в некоторых сферах.

Во вторник, 16 марта, главное разведывательное управление США опубликовало отчет, в котором говорится, что президент России Владимир Путин якобы курировал кампанию по очернению кандидатуры Джо Байдена. Американский президент позже в интервью каналу ABC, заявил, что российский лидер заплатит за это. Байден также ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей.