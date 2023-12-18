Мир 18 декабря 2023, 06:16 Неизвестный протаранил кортеж Байдена в штате Делавер Reuters: неизвестное авто врезалось в машину кортежа президента США Байдена РИА «Новости»

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Серебристый седан врезался во внедорожник службы безопасности президента США Джо Байдена во время его поездки в штат Делавер. Политик и его жена не пострадали, их вывезли в дом в Уилмингтоне, сообщило агентство Reuters.

Президентская чета приехала в штаб-квартиру предвыборной кампании в центре Уилмингтона на обед с членами своей команды. Когда Джо Байден стоял на улице и отвечал на вопрос репортера, серебристый седан с номерами Делавера врезался во внедорожник его службы безопасности, который перекрывал дорогу.

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Охранники окружили машину и навели на водителя оружие, он в ответ поднял руки. По информации агентства, авто нарушителя получило небольшие повреждения бампера. Джо и Джилл Байден увели в другую машину. Они благополучно вернулись в свой дом в Уилмингтоне.

В начале декабря сын президента Хантер Байден обвинил республиканцев в подготовке покушения. По его версии, это должно принести отцу столько боли, что он не пойдет на новый срок.