Мир 09 декабря 2023, 22:50 «Пытаются убить меня». Хантер Байден обвинил республиканцев в покушении Сын Байдена заявил, что республиканцы готовят на него покушение РИА «Новости»

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Сын президента США Джо Байдена Хантер обвинил представителей Республиканской партии в попытке убийства с целью разрушить президентство его отца, который этого не переживет. Об этом сообщило издание The Hill.

Хантер Байден поделился своими подозрениями в подкасте американского диджея Moby.

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«Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — подчеркнул он.

Он назвал республиканцев «грустными и очень больными людьми», которые собираются причинить миру зло. На вопрос музыканта, почему он себя публично не защищает, сын Байдена ответил, что ему посоветовали «держаться в тени, пока он находится под следствием».

Ранее телеканал Fox News сообщил, что по новому обвинению в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов (более 128 миллионов рублей) сыну Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы.

Спецпрокурор предъявил ему обвинение по девяти пунктам, в том числе в подаче поддельной налоговой декларации. По версии следствия, он уклонился от уплаты налогов за период с 2016 по 2020 год. Обвинитель Дэвид Вайс заявил, что мужчина тратил деньги на дорогие машины, наркотики и девушек.